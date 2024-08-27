Первый сезон без Юрия Соломина. Малый театр рассказал о планах и премьерах

В Малом театре состоялся сбор труппы, где его главный режиссер Алексей Дубровский и директор Татьяна Михайлова рассказали о предстоящих планах. Первым делом присутствующие вспомнили Юрия Соломина, стоявшего у руля Малого с 1988 года - его не стало в январе 2024-го. Кадры с любимым худруком и учителем в зале встречали стоя. "Это мой первый сезон без Юрия Мефодьевича в Малом театре", - призналась Тамара Михайлова.

В этом году у Малого театра важная дата - 200-летие здания на Театральной площади, в котором он расположен. К этому событию приурочат премьеру "Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка" в режиссуре Алексея Дубровского. Кроме того, к юбилею театр выпустит фильм о своей истории, откроет масштабную выставку и вместе с ГИТИСом проведет научную конференцию.

Еще среди новых и ожидаемых спектаклей - "Бесприданница" по Островскому, которая станет первой премьерой нового сезона (режиссер - Александр Вельмакин), "Без вины виноватые" в постановке Владимира Бейлиса. "Идеального мужа" Оскара Уайльда репетирует Мария Федосова, а шекспировский "Сон в летнюю ночь" - Алексей Франдетти. Владимир Драгунов поставит "Маленькую оперу" Славы Сэ.

В октябре совместно с Союзом театральных деятелей в подмосковной Рузе состоится "Школа Малого театра" для артистов, которые приедут из разных уголков страны. В ней примут участие ведущие актеры и режиссеры Малого.

Не забыли и филиал в далеком Когалыме: в честь его пятилетия пройдет праздничная концертная программа "Пять лет дружбы".

269-й театральный сезон Малый театр откроет 31 августа в Москве пектаклями "Ревизор" на Основной сцене и "Тайны мадридского двора" на Сцене на Большой Ордынке.