Стало известно, куда Гросси направился после осмотра Курской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси закончил осмотр Курской атомной электростанции и отправился на территорию строящейся Курской АЭС — 2, сообщает телеканал «Звезда». В Росэнергоатоме отметили, что руководителю агентства покажут ход строительства станции.

В компании добавили, что физический пуск первого энергоблока запланирован на конец 2024 года. К настоящему моменту Гросси не прокомментировал свой визит и не сообщил о результатах осмотра первой АЭС.

Глава МАГАТЭ прибыл в Курскую область во вторник, 27 августа. Ранее Гросси заявлял, что его визит продиктован серьезностью обстановки на российском объекте. Гросси отметил, что хочет лично ознакомиться с ситуацией и обсудить способы дальнейшей работы, которая может потребоваться для оценки состояния ядерной безопасности на АЭС.

ВСУ попытались атаковать Курскую атомную электростанцию в Курчатове с помощью дрона-камикадзе ночью 22 августа. Украинский беспилотник был сбит российскими средствами радиоэлектронной борьбы прежде, чем он достиг станции. Упавший БПЛА обнаружили вблизи хранилища отработанного ядерного топлива АЭС. Минобороны РФ пока не комментировало данную информацию.