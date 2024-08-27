Шац* рассказал о главном кризисе эмиграции

Комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов), покинувший Россию и живущий в Израиле, рассказал, что весной пережил главный кризис эмиграции. Об этом он заявил в интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом в реестр иноагентов), ролик вышел на YouTube.

Юморист признался, что за два года, в течение которых он живет за рубежом, он часто задавался вопросом «а зачем это все».

«Весной было тяжело. Просто весной как будто бы схлопнулась картина мира в том смысле, что много чего случилось. Как будто в какой-то момент вообще обрушились смыслы», — признался комик.

Ранее Шац назвал плачевным итогом отъезда из России редкие встречи с дочерью Антониной, которая учится в школе в Англии. Он отметил, что со старшими детьми ему удается видеться чаще.

Перед этим комик раскрыл главную сложность эмиграции. Шац признался, что тоскует по России. Юморист также отметил, что его угнетает тот факт, что он не может спонтанно уехать в родную страну.