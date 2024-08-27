Светлану Дружинину госпитализировали в Москве

Актриса Светлана Дружинина госпитализирована в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Как утверждается, актрису забрали в больницу из дома вечером 26 августа. Информации о том, по какой причине Дружинину госпитализировали, пока нет.

Светлана Дружинина является советской и российской актрисой, кинорежиссером, сценаристом, кинопродюсером, народной артисткой РФ. В 1986 году она начала снимать мини-сериал «Гардемарины, вперед!» по роману Нины Соротокиной «Трое из навигацкой школы». Картина рассказывала о приключениях российских офицеров гардемаринов﻿ XVIII века.

Ранее «Российская газета» со ссылкой на источник сообщила, что известная актриса Елена Кондулайнен испытывает проблемы с речью после операции под общим наркозом. Кроме того, отмечалось, что артистку беспокоит шум в ушах. Период восстановления после инсульта затянулся из-за серьезного перелома ноги, пояснили журналисты.

В конце июля 2020 года Кондулайнен была госпитализирована в Боткинскую больницу с инсультом. Ей диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения, а также сосудистое поражение головного мозга. Медики сделали все возможное для спасения ее жизни.