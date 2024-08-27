Мединский рассказал, кто придумал название «Новороссия»

Новороссия получила свое название благодаря Екатерине II, но изначально земли именовались иначе, заявил в эфире радио Sputnik председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

До 1764 года губерния какое-то время в деловой переписке называлась Екатерининской, при этом в дальнейшем обустройстве провинции, в том числе земель Новой Сибири, Екатерина II подписала резолюцию и переименовала ее в Новороссию, уточнил историк.

«Тут дело, вероятно, и в скромности, и в определенной моде. Потому что тогда появлялись в мире Новая Англия на территории современных Соединенных Штатов Америки, Новая Голландия в Океании, Новая Испания — соответственно, в Латинской Америке, Новая Зеландия и прочее. А у нас была Новая Россия на этих землях», — добавил он.

Ранее Мединский рассказал, что территория Новороссийской губернии была огромной и включала в себя несколько провинций, крупнейшей из которых была Херсонская. Кроме того, в ее состав входила Елисаветинская провинция. По словам председателя РВИО, жителям Донецкой, Херсонской, Одесской, Николаевской и Запорожской областей в последние годы внушали, что Новороссия является «древнеукраинской» землей, что не является правдой.