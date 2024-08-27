Огромная очередь из желающих попасть из Эстонии в Россию образовалась на погранпереходе «Нарва» из-за крайне медленного досмотра со стороны эстонских пограничников. Об этом пишет RT.

Издание публикует видео, на котором люди с вещами стоят в длинной очереди. При этом никакого укрытия от палящего солнца не предусмотрено, как и мест для сидения.

«Люди стоят по 10 - 12 часов на жаре. Причина - крайне медленный и тщательный досмотр со стороны эстонских пограничников», - рассказал источник издания в военном ведомстве.

Он также обратил внимание на то, что возможности сесть у желающих попасть в Россию нет, а ближайший туалет находится в соседнем здании и стоит 50 евроцентов.

Ранее Эстония объявила о введении полного, а не выборочного, таможенного контроля людей и грузов, пересекающих границу в сторону России. Премьер-министр страны Кристен Михал отметил, что решение связано с «попытками несоблюдения санкций», а также перевозкой «запрещенных товаров» на границах.

Мэр эстонского города Нарва Яан Тоотс на фоне очередей и того, что люди не успевают пройти досмотр до закрытия КПП в 23:00, высказался за введение круглосуточной работы пограничного пункта.