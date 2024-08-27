Политолог Сергей Марков в разговоре с Рамблером прокомментировал результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) касательно отношения россиян к легализации эвтаназии для неизлечимо больных.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, в сравнении с 2019 годом вопрос касаемо ее легализации в отношении безнадежно больных пациентов чаще вызывает у россиян затруднения. Если пять лет назад на него не знал, как ответить каждый десятый (10%), то сегодня почти вдвое больше (18%). В то же время число сторонников этой меры за рассматриваемый период осталось неизменным, как и пять лет назад легализацию эвтаназии для неизлечимо больных людей поддерживает каждый второй опрошенный (49%, 2019 г. - 50%). Не поддерживает каждый третий (33%, 2019 г. - 40%). На сегодняшний день эвтаназия запрещена российским законодательством.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что население России в целом не определилось по данному вопросу, отметил специалист.

Сейчас вопрос о легализации эвтаназии для неизлечимо больных находится на периферии. При этом, полагаю, в дальнейшем число сторонников этой меры будет расти. Это связано с тем, что у нас растет качество медицинской помощи и увеличивается средняя продолжительность жизни, поэтому до преклонного возраста доживают очень многие люди. Кроме того, нынешний уровень развития медицины позволяет поддерживать жизнь человека, даже если он находится очень тяжелом состоянии. Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований

Значительное число сторонников легализации эвтаназии для неизлечимо больных также может быть связано с «ослаблением религиозности», считает эксперт.

«Здесь речь идет не об отказе от религиозности, а именно о ее ослаблении. Для верующих людей эвтаназия – это один из способов сведения счетов с жизнью, поэтому они выступают категорически против нее. Вместе с тем у нас достаточное количество формально религиозных людей, которые ходят в церковь лишь пару раз в год на праздники, и они склонны к поддержке такой меры», - сказал Марков, подчеркнув, что по пути легализации эвтаназии для неизлечимо больных сейчас идут многие страны.

Ранее россияне выразили свое отношение к донорству органов.