Нарышкин рассказал, выдаст ли Дуров секреты Telegram
Глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин считает, что задержанный во Франции основатель Telegram Павел Дуров не выдаст секретную информацию западным странам. Об этом сообщает ТАСС.
Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Французские власти допросили его в рамках дела, возбужденного по 12 статьям, включая соучастие в обороте наркотиков и хранении детской порнографии, а также в незаконном предоставлении средств криптографии «сверх необходимых» для обеспечения конфиденциальности и в отказе раскрыть информацию по запросам властей.
Срок содержания Дурова под стражей истекает 28 августа. Обвинения ему пока не предъявлены. По мнению Нарышкина, из-за этого задержания Дуров не откажется от своих принципов и не раскроет информацию, которая может затронуть информационную безопасность других стран.
«Я очень рассчитываю, что он этого [передачи чувствительной для России информации - прим.ред.] не допустит», - подчеркнул Нарышкин.