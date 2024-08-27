Кинувший бутылку в курьера экс-замминистра вернулся к обязанностям

Бывший заместитель министра энергетики РФ Петр Бобылев уже приступил к своим рабочим обязанностям после инцидента с курьером. Как сообщают «Известия», он заявил, что готов оплатить доставщику лечение.

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Накануне СМИ сообщили о задержании Бобылева. Причиной стал конфликт с курьером — бывший замминистра разозлился на то, что он ехал с выключенными фарами. Чиновник оплевал боковое окно, а после кинул в него бутылку. Стекло разбилось, а осколок повредил водителю ухо — его пришлось зашивать.

Бобылев рассказал, что сейчас уже находится на работе. Инцидент он назвал исчерпанным, при этом отметив, что с его стороны оценка может быть субъективной.

«Естественно я ему готов и лечение оплатить, и другую помощь оказать. Но было бы справедливо на адекватность его вождения с полностью выключенным освещением, что видно на камерах, в дворовой зоне», — добавил Бобылев.

Напомним, что Бобылев работал в должности замминистра энергетики РФ с октября 2021 года по апрель 2022 года. После он возглавил департамент развития угольной промышленности Минэнерго. В самом ведомстве не стали комментировать информацию о задержании.