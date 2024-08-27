В Совфеде призвали обязать мигрантов оплачивать себе дорогу домой

Мигранты должны самостоятельно оплачивать себе дорогу домой, считает член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин.

Как он отметил в беседе с «Парламентской газетой», нужно ввести норму, согласно которой каждый иностранный работник при въезде в Россию должен иметь определенную сумму на специальном счету.

«У нас нередко складывается ситуация, когда мигрант, который должен покинуть Россию, говорит, что денег у него нет. И он выдворяется за средства бюджета РФ, за средства российских налогоплательщиков. Это неправильно — дорогу домой для таких людей Россия оплачивать не должна», — объяснил сенатор.

Деньгин отметил, что это поможет не тратить средства из бюджета страны. Сумма, которая будет лежать на отдельном счету, должна покрывать стоимость авиабилетов. Эту сумму можно будет вносить не только мигранту, но и государству, откуда он приехал.

«Постараемся проработать эту инициативу с тем, чтобы до конца года внести ее в Госдуму, предварительно согласовав ее в правительстве России», — добавил сенатор.

Ранее зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева заявила, что в Госдуму внесут инициативу о выдворении из РФ всех мигрантов с судимостью. Она напомнила, что сейчас установлен запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление, однако по истечении срока погашения такие граждане сразу могут въехать в страну.