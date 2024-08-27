Подруга исчезнувшей год назад чеченки раскрыла детали расследования

Следственный комитет (СК) счел насильственным возвращение Седы Сулеймановой в Чечню. Такие детали расследования об исчезновении раскрыла «Газете.ru» подруга девушки Елена Патяева.

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Она отметила, что подобный вывод был сделан в поручении о проведении следственного действия, с которым во время допроса ознакомился жених пропавшей Станислав Кудрявцев. Никакой информации о местонахождении девушки, исчезнувшей год назад, не поступало.

«В ходе предварительного следствия установлено, что 23 августа 2023 года Сулейманова С.М. против своей воли была вывезена из города Санкт-Петербурга в Чеченскую Республику неустановленными сотрудниками правоохранительных органов республики, в связи с тем, что она планировала заключить брак с уроженцем указанного города», — указывалось в документе.

Подруга чеченки по этой причине решила написать заявление на полицейских, которые причастны к ее похищению. Патяева уверена, что и чеченские, и петербургские силовики понимали, что увозят Сулейманову насильно, поэтому они должны понести наказание.

В 2022 году Седа Сулейманова бежала из Чечни, поскольку члены семьи заставляли ее следовать местным обычаям, в случае неповиновения она подвергалась избиениям. Кроме того, девушку хотели без ее желания выдать замуж. Правозащитники помогли чеченке найти в Северной столице работу и жилье. Летом 2023 года ее насильно вывезли в Чечню, после чего она бесследно исчезла.