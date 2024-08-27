Блогершу Ирину Болгар, мать троих детей миллиардера и основателя Telegram и ВК Павла Дурова, упрекнули в «стебе» над его арестом во Франции. На это обратило внимание издание «7 дней».

В день задержания Павла Дурова Болгар исполнилось 44 года. День рождения женщина встретила в круизе по Эгейскому морю.

«Какие подарки! Вы сделали мой день! Это был лучший день рождения. Я вас всех люблю», — написала она.

Задержание она не упоминает. В комментариях женщине указали на совпадение дат и неуместность подобного высказывания.

«Пашу арестовали, а она выкладывает пост о поздравлениях. Стеб высшего уровня», «Надеюсь, это не вы наколдовали, что Павла арестовали. Женский гнев 100 уровня», — пишут ей.

Спутницу Дурова заподозрили в причастности к его аресту

Болгар утверждает, что познакомилась с Дуровым летом 2012 года. Спустя полгода они начали жить вместе, а в декабре 2013 года у пары родился первый ребенок — дочь Лея. В январе 2016 года в Санкт-Петербурге появился на свет сын Даниэль, а в сентябре 2017-го — Давид.

В начале августа Болгар предоставила доказательства, что Дуров — отец ее детей.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.