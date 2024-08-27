Патриарх Кирилл осудил россиян, которые ходят в магазин вместо храма

Патриарх Кирилл указал на то, что православные россияне не ставят Бога на первое место в своей жизни.

Он осудил этих людей за то, что они выбирают шопинг вместо похода в храм.

«Иногда мы делаем все что угодно: в магазины пойдем, на некие ярмарки, которые нередко именно в воскресенье открываются, а кое-кто может и ремонт в доме затеять, и уборку, и даже полы мыть. А что это означает? А это означает, что Бог, даровавший нам жизнь, всемогущий Бог – на периферии нашего сознания», – сказал предстоятель РПЦ.

По мнению священнослужителя, люди, которые делают такой выбор, оставляют Господа далеко от своего внимания. Он убежден, что это может привести людей к «духовному потоплению».

Как сообщает «Политсовет», об этом патриарх Кирилл высказался во время воскресной проповеди в храме Архангела Михаила. Отмечается, что в этот момент там присутствовали некоторые представители политической и бизнес-элиты.

Ранее патриарх Кирилл высказался о том, почему у современной молодежи появляется депрессия. Он уверен, что это связано с верой в Бога.