Стало известно о состоянии военкора Поддубного

Военный корреспондент Евгений Поддубный пошел на поправку. Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники, вчера, 26 августа, журналиста перевели из реанимации в ожоговое отделение.

По данным канала, состояние репортера нормализуется. Поддубный активен, а врачи разрешили родным и близким посещать его.

Хирург Умнов рассказал, как Поддубный смог выжить и ходить после удара дрона ВСУ

Напомним, что Поддубный получил ранение 7 августа, когда работал в Суджанском районе Курской области. В автомобиль, в котором находился военкор, ударил украинский беспилотник. Его госпитализировали в местную больницу с ожогами 20% тела, а после перевели на лечение в институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании журналистской деятельности. В ведомстве заявили, что установят причастных к произошедшему лиц для привлечения их к уголовной ответственности.