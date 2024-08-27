Заслуженную артистку России Светлану Светличную "признали неизлечимо больной и присвоили паллиативный статус". На такой информации настаивает Mash. По данным канала, Светлана Афанасьевна "сама дала на это согласие".

Паллиативный статус присваивается пациенту по решению врачебной комиссии, которая, рассмотрев медицинские документы и оценив состояние пациента, решает, необходима ли ему паллиативная помощь и в каких именно условиях она будет оказываться.

Светличной в мае исполнилось 84 года.

Согласно сведениям канала, сейчас артистка находится в состоянии средней тяжести: "жалуется на постоянные боли в голове, ушах и горле, не может передвигаться без посторонней помощи и большую часть времени лежит в кровати".

"Максимум, что ей под силу, - это присесть и дать согласие на оформление паллиатива", - сообщает ресурс.

По его информации, пожилой актрисе "будут проводить только симптоматическую терапию, направленную на поддержание активности, снятие и купирование болевых синдромов", а также оказывать психологическую помощь.

Светлана Светличная отказалась лечить онкологию

Светлана Светличная родилась в 1940 году. На экране - с конца 1950-х: "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя", "Новые приключения неуловимых", "Не самый удачный день".