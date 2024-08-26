Российских чиновников призвали к осторожности с Telegram

Госдума не хочет ограничивать Telegram, но призывает чиновников проявить осторожность при работе с площадкой. Об этом сообщили опрошенные «Коммерсантъ» депутаты ГД.

В частности, председатель профильного думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн указал, что в настоящее время не готовится никаких инициатив, связанных с Telegram.

«Я не сильно связываю перспективы развития Telegram и арест его основателя Дурова. Он является лицом достаточно медийным и ведет свою отдельную политику, а Telegram как был, так и останется. Тем более он мессенджер хорошо себя зарекомендовал на линии фронта», — добавил его коллега Александр Ющенко.

В свою очередь лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов считает, что в работе с Telegram чиновникам стоит соблюдать безопасность в вопросах документооборота и никогда не доверять таким мессенджерам важную информацию.

«В то же время госорганы должны ясно представлять все риски для нашего общества, если эта площадка попадет под контроль недружественных нам стран. Поэтому я считаю необходимым рассмотреть возможность взять Telegram под защиту, тем более что Россия фактически его родина. Возможно, стоит попросить достойных бизнесменов международного уровня выкупить мессенджер — это может быть один из способов спасения компании», — добавил он.

А в партии «Новые люди» и вовсе призвали добиваться освобождения Дурова по дипломатическим каналам, а не уходить из Telegram.

Напомним, что в 2018-2020 годах Роскомнадзор пытался блокировать мессенджер, но безуспешно. При этом уже в 2022 году на фоне западных санкций он приобрел особое значение для информационной работы госорганов и в 2024 году является ключевой площадкой для диалога чиновников с гражданами РФ.