Белгородская и Курская области получат свыше 1,1 млрд рублей на медпомощь

В этом году на финансирование медицинской помощи Белгородской и Курской областям может быть дополнительно выделено свыше 1,1 млрд рублей. Об этом сообщается на на портале проектов нормативных правовых актов.

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В пояснительной записке к разработанному министерством здравоохранения документу говорится, что Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за счет средств нормированного страхового запаса перечислит Белгородской и Курской областям межбюджетные трансферты в размере 1,1665 млрд рублей. Из них территориальному фонду Белгородской области потребуется 493,5 млн рублей, Курской области — 673 млн.

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Необходимость в выделении дополнительных средств возникла из-за того, что на территории Белгородской и Курской областей приостановил деятельность ряд медицинских организаций, а жители стали уезжать в другие регионы.

До этого сообщалось, что пострадавшим при ЧС курянам выплатят до 1,5 млн рублей.

Ранее Путин поручил без заявлений выплачивать деньги пострадавшим в приграничье гражданам.