Суд снова оставил без движения иск о разводе основательницы Wildberries Бакальчук

Савеловский суд Москвы снова оставил без движения иск о разводе основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с мужем Владиславом. Об этом сообщает «РИА Новости».

Предполагается, что суд мог принять такое решение по ходатайству одной из сторон, которая попросила дать больше времени на устранение препятствий для принятия иска.

Напомним, что Бакальчук подала заявление на развод в конце июля. В начале августа суд решил оставить его без движения, однако причину этого там не раскрыли.