В Узбекистане наказали сотни бородачей

В Узбекистане оштрафовали несколько сотен мужчин за ношение бороды. Об этом сообщает издание Podrobno.uz.

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Такие обвинения предъявляются в соответствии с законодательством республики.

«Нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, влечет за собой наложение штрафа от 3,4 миллиона до 5,1 миллиона сумов (37 тысяч рублей по курсу на 26 августа)», — приводит издание административный кодекс Узбекистана.

Всего насчитывается около 800 дел, заведенных из-за ношения бороды у мужчин. В случае отказа от задержания или бритья мужчин могут обвинить в хулиганстве и противодействии требованиям сотрудников правоохранительных органов.

Почему русские мужики всегда носили бороду

В ноябре 2023 года в Узбекистане ввели административное наказание за ношение в общественных местах одежды, мешающей распознаванию личности. Исключением являются специальные головные уборы для безопасности дорожного движения, а также предметы одежды для защиты здоровья.