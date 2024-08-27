Студентам педколледжей засчитают демонстрационный экзамен

Студенты российских колледжей, обучающиеся на педагогических специальностях, получат возможность засчитать результаты демонстрационного экзамена в системе независимой оценки квалификаций. Соглашение об этом заключили Институт развития профессионального образования (ИРПО) и Совет по профессиональным квалификациям (СПК), сообщила ТАСС проректор ИРПО Светлана Наумова.

"Наши студенты, сдавая демонстрационный экзамен по специальностям, которые входят в сферу интересов СПК в сфере образования, сдав один экзамен, подтверждают и квалификацию по образованию, и квалификацию по рынку труда, что делает их более конкурентоспособными при выходе после колледжа на рабочие места", - пояснила Наумова.

Соглашение о признании результатов ГИА в форме демонстрационного экзамена в системе независимой оценки квалификации для будущих педагогов, обучающихся на педагогических специальностях, было подписано в рамках форума среднего профессионального образования (СПО) "Создаем будущее своими руками", который проходит в Калуге 26-27 августа.

По словам Наумовой, соглашение позволит сблизить систему среднего профобразования и рынок труда, а также утвердить единый подход к понятию квалификации выпускников педагогических колледжей. Таким образом, студенты, сдавая один демонстрационный экзамен, получат два документа: диплом СПО и свидетельство о независимой оценке квалификации (НОК). Она добавила, что подобные соглашения уже заключены с несколькими СПК, включая сферы машиностроения и горно-металлургического комплекса, отрабатываются модели учета результатов демонстрационного экзамена в системе независимой оценки и для других отраслей экономики.

Как рассказала ТАСС председатель СПК в сфере образования Любовь Духанина, предложенная модель для педагогов начнет действовать с нового учебного года. По ее словам, критерии оценки демонстрационного экзамена и практической части НОК, которая является единственным способом оценки квалификации, установленным федеральным законом, схожи.

"У профессионального экзамена две части - теоретическая часть и практическая, при этом соискатель получает доступ к заданиям практической части в случае успешной задачи теории. <…> Мы предлагаем апробировать модель сопряжения итоговой аттестации и независимой оценки квалификации в формате, когда демонстрационный экзамен признается как практическая часть независимой оценки - профессионального экзамена", - сказала она.

О необходимости законодательного закрепления демонстрационного экзамена как части ГИА ранее заявил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. "Только так, показав конкретные навыки, наш студент может подтвердить ту квалификацию, которую мы даем ему в колледже", - отметил он на пленарном заседании форума "СПО: образование размером с будущее".

О форуме

Форум СПО "Создаем будущее своими руками" проходит в Калуге с 26 по 27 августа на трех площадках. Это крупнейшее событие в сфере профессионального образования, которое призвано стать площадкой для дискуссий между представителями органов исполнительной власти, педагогического сообщества и бизнеса по вопросам развития системы СПО. В рамках деловой программы запланированы выступления более 120 экспертов, в том числе представителей сферы СПО стран БРИКС и СНГ, и проведение свыше 40 мероприятий по трекам "Технологии будущего", "Инвестиции в кадры будущего" и "Вектор успеха".

Организаторами выступают Министерство просвещения РФ и Институт развития профессионального образования при поддержке правительства Калужской области.