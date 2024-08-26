СМИ назвали французское имя и фамилию Дурова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров при получении гражданства Франции взял имя «Поль» и фамилию «дю Ров». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

Также СМИ отметили, что предприниматель получил гражданство за вклад в развитие Франции, в том числе в ее международные экономические отношения. Журналисты обратили внимание, что на таком основании французский паспорт выдает крайне редко. По аналогичной причине гражданство в 2018 году получил основатель мессенджера Snapchat Эван Шпигель.

Говоря о причинах получения французского гражданства, близкий к Дурову источник сообщил СМИ, что паспорт этой страны «дает более широкие возможности в ведении бизнеса», чем гражданство ОАЭ.

Макрон прокомментировал задержание Павла Дурова

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Основатель Telegram прибыл в страну из Азербайджана.

26 августа агентство Reuters заявило, что Дурова обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. На текущий момент предприниматель находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

Телеканал TF-1 утверждал, что правоохранители считают Дурова причастным к терроризму, преступлениям против детей и наркоторговле из-за «отсутствия модерации» в мессенджере и отказа сотрудничать с властями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрон сделал первое заявление об аресте Павла Дурова.