Таганрог атаковали зеленые комары

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Жители Таганрога Ростовской области пожаловались на нашествие зеленых комаров. Внимание на ситуацию в российском городе, попавшую на видео, обратило агентство РИА Новости.

На записи, сделанной очевидцем атаки насекомых, можно наблюдать, как сотни комаров с гулом слетелись к окну и облепили его. По словам экспертов, это комары-звонцы, или комары-дергуны, которые не несут угрозы для человека. Представитель таганрогской мэрии, в свою очередь, заявил журналистам, что их численность резко увеличилась по естественным причинам, добавив, что на этот рост могли повлиять мягкие зимы и летняя жара.

В июле жильцы дома 26, корпус 2, на Бобруйской улице в Москве пожаловались, что их квартиры заполонили тараканы. По их мнению, незваные гости заползли туда из подвала.