Австралийский ученый выдвинул теорию об исчезновении малайзийского боинга MH370

Внештатный научный сотрудник Университета Тасмании Винсент Лайн обнаружил «идеальное укрытие», в котором мог исчезнуть в 2014 году малазийский Boeing MH370, разыскиваемый до сих пор. Его слова приводит Daily Mail.

Лайн указал, что имеющиеся на сегодняшний день доказательства исчезновения самолета свидетельствуют о том, что борт был намеренно направлен в глубокую дыру глубиной в шесть тысяч метров в хребте Брокен в Индийском океане. По его словам, данная местность является «очень пересеченной и опасной океанической средой с узкими крутыми склонами, окруженными массивными хребтами и другими глубокими впадинами».

«Она наполнена мелкими отложениями — идеальное укрытие. Это открытие меняет повествование об исчезновении MH370, указывая на то, что виновным в исчезновении боинга мог оказаться пилот самолета, который намеренно направил борт в труднодоступное место», — считает ученый.

Напомним, что MH370 исчез 8 марта 2014 года в районе Южно-Китайского моря. Самолет следовал из Малайзии в Китай, однако через два часа после вылета он исчез с радаров. Позже было установлено, что боинг изменил маршрут и сделал резкий поворот в сторону Индийского океана. На борту самолета находились 239 человек. Его поиски продолжаются до сих пор.