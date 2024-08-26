Путин дал поручения по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях

Президент РФ Владимир Путин обязал обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной матпомощи гражданам из Белгородской, Брянской и Курской областей. Глава государства провел совещание по обстановке в приграничных с Украиной районах, по его итогам он дал еще несколько поручений, передает РИА Новости.

Президент счел необходимым организовать в этих регионах бесперебойный доступ к подвижной радиотелефонной связи и интернету, а также до 15 сентября доложить о возможности организации дистанционного обучения детей в Белгородской, Брянской и Курской областях.

«Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей обеспечить финансирование за счет средств федерального бюджета подразделений территориальной обороны Белгородской, Брянской и Курской областей, исходя из численности таких подразделений, в том числе финансирование осуществления денежных выплат лицам, входящим в эти подразделения с учетом выполняемых ими функций, и оснащения таких подразделений», - говорится в документе.

Кроме того, президент поручил обеспечить предоставление из федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам Белгородской, Брянской и Курской областей на компенсацию ущерба, нанесенного промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, в том числе являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства. Речь идет о предприятиях, пострадавших не только в ходе проведения контртеррористической операции на территориях этих областей, но и из-за обстрелов ВСУ и террористических актов. Президент также поручил рассмотреть вопрос о порядке компенсации расходов на оплату труда работников предприятий, приостановивших свою деятельность. Помимо этого, кабмину поручено определить специальный режим проведения плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий на территориях проведения контртеррористической операции.

По итогам совещания Путин также поручил рассмотреть вопрос о дополнительной потребности Белгородской, Брянской и Курской областей в специальном транспорте и при необходимости организовать его поставку. Ответственными за решение всех этих вопросов назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы приграничных регионов - Вячеслав Гладков, Александр Богомаз и Алексей Смирнов. Соответствующие доклады о выполнении поручений должны быть представлены до 15 сентября 2024 года.

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В минувшую субботу президент России заслушал доклады командиров, чьи подразделения решают задачи в регионах, граничащих с Украиной, и их предложения по развитию ситуации.

Участниками совещания стали командир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, командир отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады, командир 56-го десантно-штурмового полка и командир 51-го парашютно-десантного полка.

Так, Путин был проинформирован об обстановке на линии боевого соприкосновения. Кроме того, участники поделились утвержденными командованием соответствующих группировок «предложениями по развитию ситуации в их зонах ответственности».