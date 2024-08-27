Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в город Курчатов для осмотра Курской АЭС. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает корреспондент ТАСС.

Он объявил о планах посетить станцию, чтобы поговорить с руководством и выяснить, не было ли на нее нападений, передает ТАСС.

Ранее руководитель МАГАТЭ подчеркнул, что планирует непредвзято и комплексно оценить ситуацию на объекте атомной энергетики. Гросси также заявил, что ни в коем случае нельзя допустить атаку на Курскую АЭС и подвергнуть опасности надежность ее защиты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала актом ядерного терроризма попытку Киева атаковать дроном-камикадзе Курскую АЭС.

Гросси в свою очередь неоднократно подчеркивал, что боевые действия рядом с Курской АЭС представляют серьезную угрозу для ядерной безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удары по Курской АЭС в ночь с 21 на 22 августа.

До этого глава МАГАТЭ рассказал, что серьезно оценивает риски повреждения станции в результате атак ВСУ по территории РФ.

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