Главную роль в мюзикле «Мечтатели» исполнит актер театра и кино Антон Юрьев

Семейный шоу-мюзикл «Мечтатели» с уникальными декорациями-трансформерами, современными видеоинсталляциями, полетами над зрительным залом и головокружительными цирковыми трюками пройдет в Вегас Сити Холле с 5 сентября по 13 октября.

© Пресс-служба мюзикла "Мечтатели"

Главную роль исполнит российский актер театра и кино, шоумен, ведущий «Русского Радио» Антон Юрьев, известный зрителю по ролям в фильмах «Огонь», «Погоня за прошлым», сериалам «Мир! Дружба! Жвачка!», «Улицы разбитых фонарей», «Ивановы-Ивановы», проектом «Анекдоты» и др. Артисту предстоит примерить на себя образ гениального изобретателя, который мечтает захватить мир, коллекционируя чужие мечты.

«Я сам верю в то, что даже самые фантастические мечты можно претворить в жизнь. И эти самые чудеса случаются на каждом шагу», – говорит Антон Юрьев. – Просто нужно почаще на них обращать внимание. И, конечно же, верить в то, что все мечты должны обязательно сбываться! Мечтать не вредно – вредно не мечтать».

Роль в шоу «Мечтатели» станет пятой работой Антона Юрьева в мюзикле после многолетнего перерыва: до этого момента графика артиста хватало только для участия в телевизионных и кинопроектах. Возможность присоединиться к проекту появилась благодаря летнему отпуску на «Русском Радио», который совпал с репетиционным периодом, чему особенно обрадовалась дочь исполнителя.

«Моим самым преданным зрителем является моя дочь, – поделился артист. – Также в мой семейный фан-клуб входит еще 3 критика: мать, жена и теща. Так что если в зале вы увидите безудержно веселящегося радостного ребенка и трех женщин с легким напряжением в улыбке, значит, моя семья в сборе на спектакле и готова к аплодисментам. Я с благодарностью отношусь к каждому зрителю, поклоннику, который тратит свое время на то, чтобы на меня посмотреть или меня послушать. Мои поклонники твердо знают, что я всегда рад стараться, чтобы они улыбались!»

Продюсером проекта выступил Юрий Ярушников; за режиссуру отвечает Наталья Рослан, известная своими работами на крупнейших концертных и театральных площадках России; музыку написал певец и композитор, участник шоу «Голос» Александр Еловских, а хореографом-постановщиком стал Сергей Мандрик, принимавший участие в таких проектах, как «Фабрика Звезд 5-7», «Звезда танцпола» на MTV, «Точь-в-точь» на Первом канале и многих других.

«Уникальность нашей постановки состоит в том, что это на 100% оригинальный мюзикл. В отличие от большинства спектаклей подобного жанра, основанных на известных литературных произведениях, любимых и узнаваемых зрителями, мы придумали свою собственную историю. Историю, которая с первых минут попадает в души и сердца наших зрителей и никого не может оставить равнодушным. Люди узнают себя в героях мюзикла, и это вызывает невероятный эмоциональный отклик», — комментирует режиссер, автор идеи, автор поэтических текстов и соавтор сценария мюзикла Наталья Рослан.

Герои шоу — дети и взрослые, в жизни которых наступает переломный момент. Они встают перед выбором: оставаться верным своей мечте или жить размеренной скучной жизнью. Они совершают путешествие туда, где хранятся несбывшиеся мечты и, штурмуя вечные вопросы, осознают ценность и смысл человеческой жизни, силу дружбы, безусловность любви, вступают в поединок со страхом и опасностью. Это шоу про ребёнка-мечтателя, который живёт внутри каждого из нас.