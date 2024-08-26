Волынец предложила ввести обязательный контроль веса ранцев в школе

Уполномоченная по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила ужесточить контроль над нормативами по максимально допустимому весу ранцев и учебных материалов в школах. С соответствующей инициативой она обратилась в комитет Госдумы по охране здоровья.

Об этом сообщает Life.ru.

Как отметила омбудсмен, дети вынуждены носить ранцы, вес которых существенно превышает рекомендации врачей.

Волынец предлагает пересмотреть и ужесточить существующие нормативы по максимально допустимому весу ранцев и учебных материалов с учётом возрастных особенностей детей.

Также предложено внедрить обязательный контроль веса ранцев в школах и стимулировать издательства к выпуску легковесных учебников.

Ещё одна инициатива — организовать в школах шкафчики для хранения учебников и других принадлежностей, чтобы детям не было необходимости носить их с собой ежедневно.