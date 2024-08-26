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Ряд российских регионов предупредили о более чем 30-градусной жаре

В ближайшие дни юг, северо-запад и Центральную Россию ожидает жаркая погода. Об этом ряд регионов предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Ряд российских регионов предупредили о более чем 30-градусной жаре
© globallookpress.com

По словам синоптика, столбики термометров покажут более чем 30 градусов тепла как минимум в 10 регионах страны. Так, в Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской и Орловской областях прогнозируется температура плюс 33-34 градуса, а в Калмыкии, Астраханской и Ленинградской областях — плюс 30-35 градусов. Аналогичным образом, до 33 градусов, воздух прогреется в Крыму, а в континентальных и степных районах данного региона и вовсе превысит эту отметку, достигнув показателя в 35 градусов. Между тем самая сильная жара придет в Краснодарский край — до 38 градусов.

Вильфанд также отметил, что в Центральном и Южном федеральных округах установлен чрезвычайный, пятый класс пожароопасности, который связан с высокой температурой воздуха.

Ранее в этот же день синоптик Михаил Леус пообещал жителям столицы, что 26 августа станет самым теплым днем месяца.

Общество
Михаил Леус
Роман Вильфанд