В Саратовской области отменили фейерверки и концерты

Салюты, выступления звезд и другие масштабные мероприятия не будут устраивать в Дни городов, которые пройдут в начале сентября в муниципалитетах Саратовской области.

Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

"В начале сентября традиционно во многих муниципалитетах, в том числе в Саратове, запланированы Дни города. Думаю, что все прекрасно понимают, что никаких салютов, выступления звезд, масштабных мероприятий быть не должно. Надеюсь, что все это осознают в полной мере. Тем более после сегодняшних событий. Вопросы безопасности должны быть на первом месте", - привела пресс-служба правительства региона слова Бусаргина.

Губернатор попросил глав районов Саратовской области внимательно отнестись к вопросам безопасности во время проведения мероприятий.