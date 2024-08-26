На Курской АЭС отключили один энергоблок

Четвертый энергоблок Курской АЭС отключили для проведения планово-предупредительного ремонта. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в пресс-службе станции.

— Энергоблок № 4 Курской АЭС 25 августа выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации, — говорится в сообщении.

Такой ремонт является обязательной ежегодной процедурой, которая необходима для поддержания стабильной работы оборудования станции. Отмечается, что первый, второй и третий блоки продолжают функционировать в штатном режиме. Радиационный фон на объекте и в ближайших районах находится на нормальной уровне, передает официальный Telegram-канал Курской АЭС.

Подтвержден визит главы МАГАТЭ на Курскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет в Курчатов и осмотрит электростанцию 27 августа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь назвала актом ядерного терроризма попытку Киева атаковать дроном-камикадзе Курскую АЭС. Гросси в свою очередь неоднократно подчеркивал, что боевые действия рядом с Курской АЭС представляют серьезную угрозу для ядерной безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удары по Курской АЭС в ночь с 21 на 22 августа. До этого глава МАГАТЭ рассказал, что серьезно оценивает риски повреждения станции в результате атак ВСУ по территории РФ.