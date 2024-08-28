Школьники пожаловались Мизулиной на стоимость канцелярии

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поделилась жалобами подростков на цены.

По их словам, за последний год значительно подорожали тетради с большим количеством листов. Среди обратившихся к Мизулиной были и тюменские школьники.

«Если сравнить цены во всех магазинах, то получится так: обычные зеленые тетрали в клетку или линейку стоили 3 рубля и стоят столько же. Тетради с разным принтом (около 18-48 листов) стоят 50-60 рублей. Стоили 40-49 в прошлом году. С листами 90 и более около 100-120 рублей. В том году – 80-90 рублей за штуку», – такое обращение поступило Мизулиной от школьников из Тюменской области.

Также жаловались на цены подписчики из Нижнего Новогорода, Пермского края, Московской области и других регионов страны. Екатерина Мизулина отметила, что проверит стоимость канцелярии в одном из магазинов Сочи.

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