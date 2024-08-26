Половина россиян поддержала легализацию эвтаназии

Каждый второй (49%) участник опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считает, что в РФ нужно разрешить эвтаназию для неизлечимо больных. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

"На сегодняшний день эвтаназия запрещена российским законодательством. В сравнении с 2019 г. вопрос касаемо ее легализации в отношении безнадежно больных пациентов чаще вызывает у россиян затруднения. Если пять лет назад на него не знал, как ответить каждый десятый (10%), то сегодня почти вдвое больше (18%). В то же время число сторонников этой меры за рассматриваемый период осталось неизменным, как и пять лет назад легализацию эвтаназии для неизлечимо больных людей поддерживает каждый второй опрошенный (49%, 2019 г. - 50%). Не поддерживает каждый третий (33%, 2019 г. - 40%)", - говорится в сообщении.

В ходе опроса выяснилось, что эвтаназия для наших сограждан представляет собой добровольную, узаконенную и помогающую практику. Чаще всего под ней понимают добровольный уход человека из жизни по медицинским показаниям путем введения инъекции (42%), "узаконенным убийством" (10%), "помощь для неизлечимо больных людей уйти из жизни" (7%), "искусственная смерть" (5%), "смертельный укол", "самоубийство" (по 3%), а также усыпление животных (2%). Хуже всего об эвтаназии информирована молодежь 18-24 лет (имеют представление 53%), россияне 45-59 лет (имеют представление 78%). В Москве и Санкт-Петербурге осведомлены об эвтаназии 83%, в селах и городах с населением до 100 тыс. человек - 64% и 61% соответственно. 73% и 75% среди активных пользователей интернета и предпочитающих смешанную модель медиапотребления смогли дать более содержательные ответы об эвтаназии, чем количество активных телезрителей (55% смогли дать ответ) и (45% не смогли дать ответ).

По данным ВЦИОМ, каждый пятый сторонник эвтаназии (доля группы - 28%) считает, что это выбор каждого человека (19%). Те, кто положительно относится к данной практике чаще всего воспринимают ее как возможность уйти из жизни без боли (34%) и как способ прекратить страдания неизлечимо больных пациентов ("бывают болезни без надежды на излечение" - 17%, "чтобы человек не страдал" - 11%, "боль может быть невыносима" - 8%). Негативное отношение к эвтаназии чаще всего объясняется религиозными причинами (30%), 15% убеждены, что смерть - естественный процесс, 5% назвали этот процесс убийством. Таким образом, противниками эвтаназии эта процедура проблематизируется с религиозной, медицинской и житейской точек зрения.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 28 июня 2024 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.