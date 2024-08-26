Родители в РФ жалуются на выдавливание детей в колледжи

Родители в ряде регионов РФ сообщили о трудностях при зачислении детей в 10-й класс. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно новому государственному образовательному стандарту, школы могут проводить отбор в десятые классы, опираясь на собственные критерии. В итоге ученики не могут сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а общеобразовательных в школах почти не осталось. На ситуацию обратила внимание председатель общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова.

Она подчеркнула, что десятки родителей решили обратиться за помощью в организацию, однако в действительности ситуация является более глобальной. Собеседница издания отметила, что учебные учреждения настаивают на том, чтобы родители отдавали детей в колледжи.

По словам Меньковой, теперь федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) - лазейка, которая позволяет школам избавляться от «лишних» учеников. При этом федеральный закон об образовании, гарантирующий право получения полного среднего образования, является более значимым документом, чем ФГОС.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 4 марта сформировать Стратегию развития образования до 2030 года.