Экс-премьер России назвал важные качества Белоусова

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин заявил, что министр обороны Андрей Белоусов находится на своем месте. Об этом сообщает ТАСС.

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Степашин хорошо знаком с главой Минобороны. Он назвал его блестящим экономистом, финансистом и государственником, а также православным, верующим человеком.

«Андрей Рэмович прекрасно знает экономику, финансы, человек чистый, честный, порядочный. Как он сказал — можно ошибаться, но никогда не надо врать. Иначе — воровать», — сказал экс-премьер.

Он добавил, что «на усиление» к Белоусову в Минобороны пришли еще несколько человек, в том числе и экс-глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, которая заняла должность статс-секретаря — замминистра. Степашин отметил, что является членом попечительского совета организации и видел, сколько фонд сделал для людей. Кроме того, бывший премьер-министр возлагает надежды и на другого заместителя Белоусова — Павла Фрадкова.

Говоря о недавних уголовных делах в отношении высокопоставленных чиновников Минобороны, Степашин отметил, что никто не может быть над законом. Он обратил внимание, что уже не существует «неподсудных».