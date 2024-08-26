Пациентка уфимской больницы пожаловалась на камеры в кабинете гинеколога

Жительница Уфы обеспокоена наличием в кабинете гинеколога камеры видеонаблюдения, направленной на кресло для осмотра.

Пациентка городской клинической больницы №21 в Уфе пожаловалась в социальных сетях на камеры видеонаблюдения в кабинетах врачей, в том числе – в кабинете гинеколога. По мнению женщины, видео с такой личной информацией пациенток могут попасть в интернет.

Жительница Уфы отметила, что пациентам, поступившим в больницу, предлагается подписать согласие на видеосъемку, однако при подписании документа говорилось лишь о камерах, расположенных в коридорах. Попав в кабинеты врачей, женщина заметила, что и в них происходящее записывается на видео.

Медицинское учреждение в ответ на жалобу заявляет, что камеры установлены в соответствии с постановлением правительства РФ и должны оказывать антитеррористическую защищенность больницы. Главврач утверждает, что обзор камеры в кабинете акушера-гинеколога не охватывает область, где стоит гинекологическое кресло. Также администрация отметила, что доступ к данным видеосъемки может быть предоставлен только по постановлению правоохранительных органов и суда.