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В Крыму 27-28 августа ожидают усиление ветра до 25 м/с

Усиление ветра до 25 м/ с, ливни и грозы ожидаются в Крыму 27-28 августа, возможны подтопления и аварии на объектах ЖКХ. Об этом на своем сайте сообщает главное управление МЧС России по региону.

В Крыму ожидают усиление ветра до 25 м/с
© РИА Новости
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 27 августа и ночью 28 августа в Крыму ожидаются локальные сильные ливни, грозы, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Возможны аварии на объектах энергетики, ЖКХ, подтопление территорий. Спасатели рекомендуют не выходить в горнолесную местность, на набережные и берегоукрепительные сооружения.

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