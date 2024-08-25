Ядовитую рыбу фугу выбросило на пляж в Приморье

Отдыхающие одного из пляжей Приморья обнаружили рыбу фугу. Рыбакам она известна как одна из самых ядовитых обитательниц тропических морей, но встречается и в Японском, передает телеканал «МИР 24».

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Скорее всего рыбу-убийцу выбросило на берег прибоем. Местные жители прикасаться к ней руками не стали, и правильно сделали.

Глаза рыбы, кожа и внутренние органы пропитаны тетродотоксином. Это нейропаралитический яд, от которого не существует антидота. Достаточно 1 миллиграмма, чтобы человек получил смертельное отравление. Целая рыбина может убить больше 40 человек.

Ранее рыбаки в Приморском крае выловили фугу, сфотографировались с ней и вернули в море. По словам одного из участников рыбалки, они рассчитывали наловить камбалы, которая является донной рыбой, и очень удивились, когда на глубине клюнула фугу.