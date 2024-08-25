Посты ФСИН и ДПС у захваченной в Суровикино колонии полностью сняты

Посты ФСИН и ДПС у ИК-19 в волгоградском Суровикино, где в пятницу захватили заложников, полностью сняты. Об этом сообщает РИА Новости.

Сняты посты ДПС по дороге в колонию. Также уехали сотрудники ФСИН, которые дежурили у ИК-19.

До этого в сторону исправительной колонии пропускали только правоохранителей.

23 августа четверо заключенных захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных в ИК-19 в Суровикино (Волгоградская область). Спецназ провел операцию по освобождению заложников. В ходе штурма все преступники были ликвидированы. Среди спецназовцев пострадавших нет.

Сообщалось, что ФСИН проверит сотрудников ИК-19, которые, предварительно, за взятку доставили заключенным ножи и символику запрещенного ИГ (организация запрещена в России).