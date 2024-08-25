Герман Клименко назвал задержание Павла Дурова во Франции знаковой историей

По мнению председателя совета Фонда развития цифровой экономики, это событие заложит будущее «нового интернета». Он пояснил, что на примере основателя Telegram Европа будет показывать всему миру, как международные корпорации должны работать на территории стран.

Клименко выразил уверенность, что задержание бизнесмена не повлияет на техническую составляющую работы мессенджера, однако добавил, что дальнейшее развитие платформы будет зависеть от того, насколько сильно влияние Дурова заложено в саму компанию. Эксперт полагает, что это дело в наибольшей степени может повлиять на его криптовалюту.

С технической точки зрения, основатель Telegram будет исключён, видимо, на какое-то время из руководства мессенджера, подытожил Клименко в интервью телеканалу РБК.