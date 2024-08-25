Главред телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале посоветовала всем пользователям мессенджера удалить «чувствительные переписки».

Французская полиция в субботу, 24 августа, задержала в аэропорту Парижа основателя Telegram Павла Дурова. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

«Все, кто привык пользоваться телегой для чувствительных разговоров/переписок, должны прямо сейчас эти переписки удалить и больше так не делать», — порекомендовала Симоньян.

Журналист предположила, что бизнесмена задержали с тем, чтобы забрать ключи шифрования. Она добавила, что Дуров будет вынужден их отдать.

Основатель криптовалюты Ethereum прокомментировал арест Дурова

Ранее главред сообщила, что основатель мессенджера строго выполнял предписания западных спецслужб о блокировке RT в тех странах, где телеканал находится под санкциями.