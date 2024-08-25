Стали известны детали смерти народного артиста РФ Ремнева, умершего в театре

Леониду Ремневу, советскому российскому актеру кино, театра и ТВ, стало плохо за кулисами во время спектакля "Васса" в Нижегородском ТЮЗе 24 августа. Ремнев играл в постановке мужа главной героини.

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В театр была вызвана скорая, но спасти 77-летнего народного артиста врачам не удалось. Об этом сообщает NewsNN - cо ссылкой на бывшего главного режиссера ТЮЗа Алексея Логачева.

Причина смерти не уточняется. В театре ее назвали скоропостижной. О дате прощания будет объявлено позже.

Леонид Ремнев родился 2 августа 1946 года. Окончил Горьковское театральное училище. В Нижегородском ТЮЗа, где служил с 1972 года, был ведущим актером, сыграв на его сцене порядка ста ролей. Снялся в сериале "Конвой PQ-17" и в картине "Утомленные солнцем 2: Предстояние". Звания народный артист России был удостоен в 2002-м.