Люди оставляют бумажные самолетики у дипмиссии Франции в Москве

Люди весь день оставляют у дипмиссии Франции в Москве белые бумажные самолетики в поддержку задержанного во Франции основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом пишет ТАСС.

На кадрах на зеленой изгороди у посольства — сотни бумажных самолетиков, напоминающих логотип мессенджера Telegram.

Shaman обратился к Дурову

«Первоначальное значение бумажного самолетика на логотипе Telegram означает свободу. Для нас свобода выбора и переносимость данных имеют первостепенное значение», — писал ранее Дуров.

По данным агентства, на фоне масштабной акции власти столицы усилили меры безопасности по периметру французского посольства.