МЧС назвало число россиян, покинувших курское приграничье за сутки

Более 340 жителей Курской области эвакуировали в безопасные районы за сутки, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, свыше семи тысяч граждан находятся в пунктах временного размещения на территории региона.

За сутки в безопасные районы уехали более 340 человек. Более семи тысяч человек находятся в ПВР на территории Курской области. В 28 регионах в 197 ПВР находятся более 11,5 тысячи человек, из них свыше 3,5 тысячи детей, — отметили в ведомстве.

Также за сутки шесть колонн доставили свыше 100 тонн гуманитарной помощи. По данным МЧС России, всего за время действия режима ЧС в регион прибыло порядка трех тысяч тонн грузов. Отмечается, что за день через портал «Госуслуги» приняли 1638 заявлений, выплаты произвели по 14 тысячам документов на общую сумму 212 млн рублей. За все время финансовую помощь предоставили 27,5 тысячи гражданам.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что из зоны боевых действий в населенном пункте Уланок в Курской области успешно эвакуировали бойцов полка «Ахмат-Чечня». По его словам, 51 срочника вывезли на легковых автомобилях под минометным огнем противника. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Кроме того, в течение суток российские военнослужащие успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области. Украинские военнослужащие понесли значительные потери — до 40 человек.