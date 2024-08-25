Народный артист РФ Леонид Ремнев умер во время спектакля
Скончался Леонид Ремнев, советский российский актер кино, театра и ТВ, народный артист России. Трагедия случилась 24 августа прямо во время спектакля "Васса" в Нижегородском ТЮЗе, где Ремнев играл Сергея Железнова.
Про инцидент сообщает KP.RU со ссылкой на Нижегородское отделение Союза театральных деятелей России.
Ремнев родился 2 августа 1946 года. Окончил Горьковское театральное училище и исторический факультет Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Был ведущим актером Нижегородского ТЮЗа, в котором работал с 1972 года.
Снялся в сериале "Конвой PQ-17" и в ленте "Утомленные солнцем 2: Предстояние".
Заслуженный артист РСФСР - с 1985 года, народный - 2002-го.