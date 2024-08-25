Отец Дурова отреагировал на задержание сына во Франции

Отец основателя Telegram Павла Дурова Валерий заявил «Известиям», что ему известно о задержании сына во Франции. По его словам, он узнал о происходящем случайно, но не владеет подробностями произошедшего.

Случайно узнал недавно. Мне нечего добавить, я не в курсе [подробностей], — сказал он.

Вечером 24 августа Дурова задержали во французском аэропорту Ле Бурже. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана вместе с телохранителем и женщиной. У силовиков был ордер на обыск. При этом отмечалось, что Дуров знал об ордере на его арест, но все равно приземлился в Париже.

Его подозревают в пособничеству терроризму, педофилии, наркоторговле, отмыванию денег и других преступлениях, связанных с тем, что мессенджер отказывался сотрудничать с силовиками. Также отмечается, что Дуров внедрил обмен криптовалютой в Telegram и обеспечивал анонимное общение.

Посольство России в Париже потребовало от французских властей обеспечить консульский доступ к задержанному Дурову, а также соблюдать его права. При этом там добавили, что Франция уклоняется от взаимодействия с РФ по этому вопросу. Тем не менее дипломаты контактируют с адвокатом предпринимателя.

В свою очередь член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов высказал мнение, что за арестом Дурова во Франции могут стоять американские власти. По мнению эксперта, свобода слова, о которой так любят говорить на Западе, для США совершенно эфемерное понятие.