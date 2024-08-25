«Отпусти его»: россияне атаковали Макрона в соцсетях из-за ареста Дурова

Россияне начали оставлять гневные комментарии на странице в соцсети Х президента Франции Эммануэля Макрона с просьбой отпустить основателя Telegram Павла Дурова. Некоторые пользователи использовали нецензурную брань в сообщениях.

Отпусти его, он многодетный отец, — говорится в одном из комментариев.

Также можно найти комментарии на английском языке с требованием освободить Дурова. Под постами Макрона появился хештег #FREEDUROV, который активно распространяется и в Telegram-каналах.

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что арест Дурова является попыткой спецслужб НАТО установить политический контроль над Telegram. Он добавил, что мессенджер стал источником информации номер один в мире.

До этого задержание Дурова прокомментировал американский журналист Такер Карлсон. По его словам, арест предпринимателя во Франции станет предупреждением для всех владельцев онлайн-платформ, которые не хотят подвергать цензуре правду.

Основателя Telegram Павла Дурова задержали спецслужбы Франции в парижском аэропорту Ле-Бурже. Бизнесмен прибыл в страну из Азербайджана. Он был объявлен в международный розыск незадолго до приземления борта. Запрос на это сделало управление по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.