Блогер Косенко решил закрыть компанию

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Известный блогер Сергей Косенко решил закрыть свою ИТ-компанию «Айти приложение», которая была зарегистрирована менее года назад. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Канал предполагает, что Сергей с помощью фирмы «просто хотел уменьшить налоги», поскольку в течение года в ней не было работников: «официально среднесписочная численность сотрудников — 0 человек».

Недавно блогер заплатил ФНС более 10 миллионов рублей долга. Но «чистосердечный порыв не помог», проблемы остались. Налоговики готовятся заблокировать счета продюсерского центра Косенко из-за задолженности в 3,1 миллиона рублей.

Блогер Косенко стал известен после видео, в котором он раскачал своего двухмесячного сына и бросил его в сугроб.