Симоньян прокомментировала задержание Дурова

Сооснователю Telegram Павлу Дурову не помогло частичное сотрудничество с западными спецслужбами, заявила главред телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«Павел Дуров уехал из России, чтобы не сотрудничать со спецслужбами... С западными спецслужбами он частично сотрудничал — как минимум строго выполнял предписания о блокировке RT в тех странах, где мы под санкциями. Не помогло», — написала она в Telegram.

Сооснователь Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа по обвинению в отсутствии сотрудничества с французскими силовиками. Правоохранительные органы отмечают, что это делает его соучастником тяжких преступлений, в том числе торговли наркотиками и мошенничества. Дурову грозит 20 лет лишения свободы.

Экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала безумием арест Дурова.

Юрист Илья Русяев предположил, что сооснователю Telegram могут предложить сделку в обмен на смягчение обвинений.