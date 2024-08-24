В акватории водохранилища у Курской АЭС ограничили активность

В связи с действующим режимом контртеррористической операции (КТО) в акватории Курчатовского водохранилища и его прибрежной зоне, где расположена Курская АЭС, ограничили активность. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Врио главы региона уточнил, что в рамках запрета в районе Курчатовского водохранилища нельзя будет организовывать и проводить мероприятия. Также под ограничения попали возможность рыболовства, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других плавательных средств.

«Кроме того, в пределах прибрежной зоны временно запрещена работа развлекательных заведений и проведение массовых мероприятий», — добавил Смирнов.

16 августа УВД военно-гражданской администрации Харьковской области заявило, что Украина планирует нанести удары по Курской и Запорожской атомным электростанциям.

Минобороны РФ, комментируя данные сведения, заявило, что Россия с надлежащей серьезностью оценивает информацию о подготовке Украины к нанесению удара по Курской атомной электростанции.