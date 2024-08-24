В Сочи закрыли все пляжи

Власти Сочи временно закрыли пляжи Приморской набережной для купания из-за ухудшения погоды, сообщает РИА Новости. В краснодарском управлении МЧС России предупреждают, что неблагоприятные погодные условия, сопровождаемые грозами, ливнями и смерчами, будут наблюдаться вплоть до 25 августа.

По данным агентства, администрация также приняла ряд других мер, направленных на обеспечение безопасности отдыхающих. В частности, был ограничен выход маломерных судов в море. При этом позднее данный запрет был снят, что подтвердили в кассе морского торгового порта.

В конце июля в Татарстане прошел смерч «Айгуль», повредивший воздушные суда в аэропорту Бегишево под Нижнекамском. Отмечается, что он «разорил» Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации на 34,5 млн рублей. Учебные самолеты учреждения хранились на территории воздушной гавани.

Помимо самолетов смерч также нанес повреждения административным зданиям Бегишево и аэропортовой технике. Неповрежденным остался один автобус для перевозки пассажиров. Видео разгулявшейся непогоды позднее было опубликовано в социальных сетях.